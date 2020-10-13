HEM’den özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine eğitim

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), özel gereksinimli bireylerle daha iyi iletişim kurmaları ve toplum hayatına adaptasyonda yüksek başarı sağlamaları ve çocuğun eğitim hayatına katkı sunacak yüz yüze eğitim programlarına başladı.

Elbistan Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin toplumla bütünleşebilmesi için eğitim ve destek hizmetlerinden yararlanması kadar ailelere yönelik doğru bilgilendirme, yönlendirme ve bilinçlendirme yapılarak, etkin aile eğitim programlarının uygulanmasının da o önemli olduğunu söyledi.

Kurumlarında 12 başlıkta başlattıkları aile eğitimi programları ile ebeveynler çocuklarının gelişimini, güçlü ve zayıf yönlerini öğrenerek, çocuklarının eğitiminin bir parçası olarak neler yapabileceklerini görmelerini sağlamayı amaçladıkları belirten Doğan, “Bu çerçevede, Zihinsel Engelli Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Programı, Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine yönelik Toplumsal Yaşam Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Programı, Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Günlük Yaşam Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Programı, Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Programı, Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Sosyal Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Programı, Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Oyun Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Programı, Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Öz Bakım Becerilerinin Desteklenmesi Kurs Programı, Ortopedik Engelli ve Süreğen Hastalığı Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Programı, Otizm Spektrum Bozukluğu Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Programı, Dil ve Konuşma Bozukluğu Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Programı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Programı ve Görme engeli Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi Kurs Programı ile ailelerimizin yanındayız” dedi.

Doğan, bu programlardan faydalanmak isteyen ebeveynlerin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne başvuru yapabileceğini de sözlerine ekledi.