HEM’den İŞKUR destekli 2 meslek edindirme kursu

Karahan, takı imalatçısı ve tezhip sanatçısı alanlarında açılacak kurslara katılacak kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 40 TL harçlık ödeneceğini belirtti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, kadınların el emeği ve göz nurunu kazanca dönüştürecek 2 farklı meslek edindirme kursu açıyor. HEM Müdür Vekili Serhat Karahan, İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi işbirliğinde düzenlenecek kurslara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

İlk kursun takı imalatçısı alanında açılacağını bildiren Karahan, kursa katılmak isteyenlerle ilgili aranan şart ve kriterlerle ilgili şunları söyledi:

“Takı imalatçısı kursumuz toplam 240 saat olarak planlandı. Elbistan Gençlik Merkezi’nde verilecek kursumuz 22 Şubat itibariyle başlayacak ve 16 Nisan’a kadar devam edecek. Kursumuz, hafta içi 5 gün süreyle yapılacak. Bu kurs için son başvuru tarihisi ise 17 Şubat. Kursiyer seçmeleri ise 18 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de merkezimizde yapılacak. Başvuran adayların seçmelere katılmaları zorunludur. Kursumuz, 18-55 yaş arası okuryazar kadınlara yönelik olacaktır.”

Tezhip sanatçısı kursunun ise toplam 63 gün olarak planlandığını belirten HEM Müdür Vekili Serhat Karahan, “Tezhip sanatçısı kursumuz da 22 Şubat’ta başlıyor. 25 Mayıs’ta bitireceğimiz kursumuza son başvuru tarihi 17 Şubat’tır. 18-55 yaş aralığındaki kadınlar bu kursa başvuru yapabilirler. Aile Destek Merkezi’nde verilecek ve hafta içi düzenleyeceğimiz kursumuzla ilgili kursiyer seçmeleri, 18 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır. Başvuru yapan kursiyerlerin seçmelere katılması zorunludur” dedi.

Kursiyerlerin eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası prim giderlerinin İŞKUR tarafından ödeneceğini hatırlatan Karahan, kursa katılmak için de İŞKUR’a kayıtlı olma şartının arandığını ifade etti.

HEM Müdür Vekili Karahan, “Program başlangıcı itibariyle SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyorsanız kursa katılamazsınız. Kursa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa kurs süresinin 1/10’unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, kursla ilişiğiniz kesilir. Devam ettiğiniz her bir kurs günü için İŞKUR tarafından günlük 40 TL harçlık ödenecektir. Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara MEB onaylı kurs bitirme belgesi verilecektir. Başvurular: www.iskur.gov.tr, Alo 170 ya da İŞKUR Hizmet Merkezinden yapılabilir.

Bir meslek sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan kadınları, kursa başvurmaya çağırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de meslek edindirme başta olmak üzere diğer alanlarda da planlamalar doğrultusunda yeni kurslar açacağız” şeklinde konuştu.











