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HEM’den Açıköğretim Lisesi ve Ortaokulu kayıt yenileme işlemleri açıklaması

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, 2020/2. Dönem Açıköğretim Lisesi ve Ortaokulu kayıt yenileme işlemleriyle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

HEM’den Açıköğretim Lisesi ve Ortaokulu kayıt yenileme işlemleri açıklaması
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Öğrencilerden kayıt yenileme ücreti alınmayacağını belirten Karahan, tüm öğrencilerin de 25 Mart’ta online sınava gireceğini söyledi.

Tüm öğrencilerin, ders seçme işlemleri için de Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi’ni takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Elbistan Halk Eğitimi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, “2020/2. Dönem Açıköğretim Lisesi ve Ortaokulunda aktif, donuk ve silik şeklinde kayıtlı olan tüm öğrencilerin kayıtları sistem tarafından yenilenmiştir. Tüm öğrenciler 25 Mart 2021 tarihinde online sınavlara katılacaklardır. Tüm öğrencilerin ders seçme işlemleri için Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemini takip etmeleri gerekmektedir. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri sistem tarafından otomatik olarak seçilecektir.  Kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır” dedi.

Karahan, 2020/2. Dönemi için yeni kayıt yapılmayacağını da sözlerine ekledi.

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