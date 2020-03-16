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HEM’deki kurslar 30 Mart’a kadar tatil edildi

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’ndeki (HEM) mesleki ve genel kurslar, 30 Mart’a kadar tatil edildi.

HEM’deki kurslar 30 Mart’a kadar tatil edildi
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 Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı tedbirler çerçevesinde halk eğitimi merkezlerindeki kurslar da tatil edildi. 16 Mart tarihi itibariyle ülke genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liseler 23 Mart’a kadar tatil edilmişti. 23 Mart’tan sonra da öğrencilerin, bir hafta boyunca evlerinden eğitim görmesi kararlaştırılmıştı. Özel ve devlet üniversiteleri için açıklanan tatil süresi ise 3 hafta olarak belirtilmişti. Tatil kararlarına halk eğitimi merkezleri de eklendi.

Mesleki ve genel kurslarda birçok kursiyerin bulunduğu Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) de eğitimlerine 30 Mart’a kadar ara verdi.

 


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HEM’deki Kurslar 30 Mart’a Kadar Tatil Edildi
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