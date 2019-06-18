HEM’deki kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilenecek

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, kurum bünyesinde 2018/2019 eğitim-öğretim döneminde açılan mesleki kursları tamamladıklarını söyledi.

Eğitim-öğretim dönemindeki meslek edindirme alanında birçok dalda kurs açıldığını belirten Doğan, “Elbistan Halk Eğitimi Merkezi olarak, yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bıraktık. Hem genel hem de mesleki alanlarda birçok kurs açtık. Bu kurslarımızdan çok sayıda vatandaşımız yararlandı. Meslek edindirmeye yönelik olarak açılan kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin yaptıkları ürünlerin sergileneceği yılsonu sergimizi ise 19 Haziran 2019 Çarşamba günü açacağız. Şehit Er Mehmet İnan Parkı’ndaki yılsonu sergimizin açılışı, saat 10.30’da yapılacak. Sergimizde kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünler sergilenecek. Tüm hemşerilerimizi, sergimize davet ediyoruz” dedi.