HEM’de yüz yüze eğitim başlıyor

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çatısı altındaki Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin (HEM) yüz yüze eğitim faaliyetlerine 20 Kasım 2020'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildiğini belirten Doğan, “Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda yüz yüze eğitim faaliyetlerine önümüzdeki pazartesi sabahından itibaren yeniden başlayacağız” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, “Yeni dönemde açtığımız kurslarımıza koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 Kasım’dan itibaren ara vermek zorunda kalmıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararla birlikte yüz yüze eğitime başlayacağımız tarih netlik kazandı. Bu tarihten itibaren, 20 Kasım tarihi öncesinde açtığımız kurslara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda da yeni kurslarımızı da açacağız. Birçok alanda kurs programımız mevcut. Bu kurslara katılmak isteyen vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.