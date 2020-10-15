HEM’de yeni eğitim öğretim yılı kurs programları belli oldu

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) 2020-2021 eğitim öğretim yılı yeni dönem kurs kayıtları, 19 Ekim’de başlıyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için planladıkları kurs programlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Pandemi sürecini göz önünde bulundurarak kurs programlarını hazırladıklarını belirten Doğan, kursiyerler için tüm tedbirlerin alındığı bir ortam oluşturduklarının altını çizdi. Doğan, “Planladığımız kurslarda, kursiyerlerin atölye ve dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlendi ve bulunması gereken en fazla kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlendi. Koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede tutmaya gayret ederek kursiyerlerimizin bu süreçte yanlarında olacağız” dedi.

Yaygın eğitimin en büyük öznesi olarak yıllardır binlerce vatandaşın hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunduklarını hatırlatan Doğan, “Usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yeni eğitim öğretim yılında da insanlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kursiyerlerimizin hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra meslek sahibi de yaparak üretkenliğe ulaşmaları için buradayız. Daha önceki yıllarda yakaladığımız başarıyı, her ne kadar pandemi sürecinde olsak da daha yukarıya taşımak istiyoruz. Bu amaçla Sanat ve Tasarım, Yabancı Diller, Spor, Hayvan Yetiştiriciliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, El Sanatları Teknolojisi, Ormancılık, Müzik ve Gösteri Sanatları, Pazarlama ve Perakende, Giyim Üretim Teknolojisi, Öğretmenlik ve Öğretim alanlarını kapsayan 37 programda kurs açacağız. Kurs programlarımız 8 ila 708 saat arasında değişecek” şeklinde konuştu.

Doğan, salgın sürecine özel olarak 7 kurs açacaklarını ifade ederek, “Arıcılık, avcılık eğitimi, bağlama, bilgisayar, drama, emlak danışmanlığı, filografi tekniği, futbol, giyim, grafik ve animasyon, guaj boya resim, halı ve kilim, halk oyunları, kağıt rölyef yapımı, makrome örgü yapımı, minyatür sanatı, misinalı takı yapımı, motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitimi öğreticiliği ile trafik ve çevre öğreticiliği, muaythai, nakış, pilates eğitimi, resim sanatı eğitimi, sulu boya resim, sürü yöneticiliği sürü yönetimi elemanı, süt sığırı yetiştiricisi, taekwondo, wushu, yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi ve yağlı boya resim kursu açmayı planlıyoruz. Pandemi sürecinin kişisel ve sosyal alandaki etkilerine yönelik de salgın döneminde çocuklarla iletişim, salgın döneminde sosyal etkileşim, salgın döneminde EBA okuryazarlığı, salgın döneminde öğrenci rehberliği, salgın döneminde öğretmenlerle iletişim, salgın döneminde verimli ders çalışma teknikleri ve salgın döneminde zaman yönetimi başlıklarında kurs açmayı planlıyoruz” bilgilerini aktardı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, son olarak ön kayıt başvurularının, 19 Ekim itibariyle şahsen yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

