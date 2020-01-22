HEM’de YDS hazırlık kursu açılacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, 160 saatten oluşacak A-2 İngilizce kursunda 2019-2020 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ve YDT sınavına yönelik ücretsiz İngilizce kursu açılacağını söyledi.

Kursa başvuruların, kurumun internet sitesi üzerinden online olarak kabul edildiğini belirten Doğan, “Kursumuz, 160 saatlik olarak planlandı. Toplamda 16 hafta sürecek bir kurs. Kursumuzu, 10 Şubat tarihi itibariyle başlatacağız. Bu süre zarfında da başvuruları kabul ediyoruz. Kursumuza katılmak isteyen adaylar, Elbistan Halk Eğitimi Merkezimizin kurumsal internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilirler” dedi.