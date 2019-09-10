HEM’de ücretsiz üniversite hazırlık kursu verilecek

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından yararlanmak isteyen ortaöğretim (lise) mezunları ile açık lise öğrencileri için başvuruların 19 Eylül’de başlayacağını söyledi.

Kurs ve başvuru takvimine ilişkin bilgi veren Elbistan HEM Müdürü Faruk Doğan, “2019-2020 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının işlem aşamaları ve uygulama tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenci başvurularında yeterli sayıya ulaşılmasının ardından kurs sınıfları oluşturulacak ve kurslar 30 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır. Öğrenci başvuruları, 19-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Kurslar, 7 Haziran 2020 tarihinde de sona erecektir” dedi.

Kurslara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerlerin başvurabileceğini kaydeden Doğan, “Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih eder. Ortaöğretimden (lise) mezun olanlar, 19-23 Eylül tarihleri aralığında Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile bu sınavlara katılabilirler” ifadelerini kullandı.