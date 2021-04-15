HEM’de oyuncak bebek yapımcısı kursu açılıyor

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, kurum bünyesindeki meslek edindirme kurslarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi ile işbirliğinde açılacak şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımcısı (amigurumi) kurs hakkında bilgiler veren Karahan, 18-55 yaş aralığındaki kadınların başvuru yapabileceğini belirtti.

Kurs için son başvuru tarihinin 16 Nisan olduğunu ifade eden Karahan, “Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. http://www.iskur.gov.tr adresinden “İş arayan” başlığı altında “Aktif İşgücü Programları” –“”Mesleki Eğitim Kursları ”ekranındaki “Mesleki Eğitim Kursu Arama” linkini seçerek başvurunuzu 16 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar yapabilirsiniz. Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıt olmalısınız. Bu kurs için belirlenen Katılım Şartlarını taşıdığınızdan emin olunuz. Program başlangıcı itibariyle SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyorsanız kursa katılamazsınız” ifadelerini kullandı.

54 gün ve 320 saat olarak planlanan kurs süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük harçlık ödeneceğini bildiren HEM Müdür Vekili Serhat Karahan, “Kurs için 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te Elbistan Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda kursiyer seçme /belirleme yapılacaktır. Başvuran adayların seçmeye katılmaları zorunludur. Kişilerin HES kodu ile katılmaları zorunludur. Program süresi boyunca “iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olmanız halinde MYK belgesi veya MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilir.