HEM’de okuma yazma kursu açıldı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, hafta içi sürecek kursun yarım gün olarak planlandığını söyledi.

Elbistan’da okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar seferberliğin devam edeceğini belirten Doğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Okuryazarlık Seferberliği büyük ilgi görmüştür. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen seferberlik ülkemizde okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşılıncaya kadar devam edecektir. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi olarak bizde bu sorumluluğu üstlenerek Elbistan’daki okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı bir amaç edindik. Bu kapsamda Elbistan’da okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için kurs açtık. Kursumuz haftada 5 gün olarak planlandı. Eğitimler, yarım gün verilecek. Okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı, Elbistan Halk Eğitimi Merkezine kayıt için bekliyoruz” dedi.

HEM Müdürü Faruk Doğan, kurslara katılmak isteyenlerin gönül rahatlığı ile gelebileceklerini belirterek, “Pandemi kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlıklı bir ortamda kursiyerlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.