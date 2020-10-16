banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HEM’de okuma yazma kursu açıldı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma yazma kursu açılıyor.

HEM’de okuma yazma kursu açıldı
banner17

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, hafta içi sürecek kursun yarım gün olarak planlandığını söyledi.

Elbistan’da okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar seferberliğin devam edeceğini belirten Doğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Okuryazarlık Seferberliği büyük ilgi görmüştür. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen seferberlik ülkemizde okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşılıncaya kadar devam edecektir. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi olarak bizde bu sorumluluğu üstlenerek Elbistan’daki okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı bir amaç edindik. Bu kapsamda Elbistan’da okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için kurs açtık. Kursumuz haftada 5 gün olarak planlandı. Eğitimler, yarım gün verilecek. Okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı, Elbistan Halk Eğitimi Merkezine kayıt için bekliyoruz” dedi.

HEM Müdürü Faruk Doğan, kurslara katılmak isteyenlerin gönül rahatlığı ile gelebileceklerini belirterek, “Pandemi kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlıklı bir ortamda kursiyerlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
HEM’de Okuma Yazma Kursu Açıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.