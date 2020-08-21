HEM’de kantin işletmecisi kursu açılacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, kantin işletmecisi kursunun toplam 113 saat olacağını söyledi. Kursun 25 Ağustos Salı günü başlayacağını dile getiren Doğan, başvuruların da 24 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar kabul edileceğini hatırlattı.

Doğan, “Kurumumuz bünyesinde 113 saatlik kantin işletmecisi kursu açılacaktır. Kursa kayıtlar Elbistan Halk Eğitimi Merkezinde bireysel olarak yapılacaktır. Kursa kayıt yaptırmak isteyenlerden şartları tutanlar kimlik fotokopisi ve eğitim durumunu gösterir belge ile kurumumuza 24 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir” dedi.

Doğan, kursa başvuranlarda ise, en az ilkokul mezunu olmak, 17 yaşını tamamlamış olmak ve kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak şartlarının aranacağını kaydetti.