HEM’de kağıt rölyef yapımcısı kursu açılacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, Elbistan Aile Destek Merkezi’ndeki kursa katılanlara İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi’nce günlük harçlık ödeneceğini belirtti.

Elbistan’da 18-55 yaş arası kadınlara yönelik olarak bir meslek edindirme kursu daha açılıyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), İŞKUR Elbistan hizmet Merkezi ile Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın işbirliğinde açılacak kurs 41 gün sürecek.

Kursla ilgili olarak bilgi veren Elbistan HEM müdürü Vekili Serhat Karahan, kağıt rölyef yapım kursuna başvuruların 15 Haziran’da sona ereceğini söyledi.

Kursun, 21 Haziran’da başlayıp 23 Ağustos’ta tamamlanacağını dile getiren Karahan, “Kursumuz toplam 245 saat olarak planlandı. Hafta içi 5 gün süreyle devam edecek kursumuz 41 gün sonunda tamamlanmış olacak. Kursumuza başvurular İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi’ne şahsen ya da online olarak yapılabilir. Kursiyer seçmelerimiz ise 17 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Halk Eğitimi Merkezimizde yapılacaktır. Başvuran adayların seçmeye katılmaları zorunludur. Ayrıca kişilerden HES kodu istenecektir. 18-55 yaş arası kadınlar bu kurstan yararlanabilir. Kurs ise, Aile Destek Merkezi’nde düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

Merkez olarak vatandaşların meslek sahibi olmaları için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Karahan, “Bu kursumuzun açılmasındaki katkı ve desteklerinden dolayı Elbistan kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Otlutepe ile İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.