HEM’de el yapımı sabun kursu açılıyor

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), meslek edindirme kurslarına bir yenisini daha ekledi. Kısa bir süre önce yine İŞKUR destekli olmak üzere 2 ayrı meslek edindirme kursu açan Halk Eğitimi Merkezi, kadınların hem üretip hem de ev ekonomilerine destek olmaları amacıyla geleneksel yöntemlerle el sabunu üretimi kursu için başvuruları almaya başlıyor.

HEM Müdür Vekili Serhat Karahan, kursa 18-55 yaş arasındaki kadınların başvurabileceğini söyledi. Kurs başvurularının 17 Mart’ta sona ereceğini ifade eden Karahan, “İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi işbirliğinde yeni bir meslek edindirme kursu açıyoruz. Kursumuza katılacak kursiyerlere, İŞKUR tarafından günlük harçlık verilecek. Eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından ödenecek. Geleneksel yöntemlerle el yapımı sabun üretimi kursumuz, toplam 54 gün sürecek” dedi.

Kursiyer seçmelerinin 18 Mart’ta yapılacağını bildiren Karahan, “Kursiyer seçmelerimiz 18 Mart’ta saat 14.00’te kurumumuzda yapılacaktır. Başvuran adayların seçmeye katılmaları zorunludur. Adaylardan HES kodu istenecektir. Başvurular İŞKUR Hizmet Merkezi üzerinden yapılacaktır. Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıtlı olma şartı vardır. Program başlangıcı itibariyle SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışanlar kursa katılamaz. Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara MYK belgesi veya MEB onaylı kurs bitirme belgesi verilecek” şeklinde konuştu.