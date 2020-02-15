HEM’de açılan 198 kurstan 3 bin 745 kursiyer yararlandı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığındaki toplantı, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Demir, “Yıl içindeki faaliyetleri planlıyoruz. Bu tür ara toplantılarla da faaliyetlerin gidişatını ve değerlendirmesini yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa ya da katkılarımızı ifade ediyoruz. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğümüz gerçekten çok güzel çalışmalara imza atmış. Hem açılan kurs sayısında hem de katılan kursiyer sayısında ciddi artışlar olmuş. Tüm personeli ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, çalışmalara ve kurslara ilişkin olarak geniş kapsamlı bilgi verdi.

Doğan, şunları söyledi:

“Şuanda yaptığımız toplantımız 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemi dönem sonu değerlendirmesi ve ikinci dönem için neler yapabileceğimizi konuşmak için buradayız. Öncelikle Elbistan Halk Eğitimi Merkezi olarak 1 Ağustos itibari ile bugüne kadar neler yaptık onları sunum halinde size göstermek istiyorum. Bunun dışında da ikinci dönem için planlamalarımızı inşallah ortak karar alırız. Şuan yaygın eğitim sisteminde 3 bin 500’ün üzerinde kurs programımız var. 10 kadrolu öğretmen ve kadrosuz usta öğreticilerle çalışıyoruz. Halktan gelen taleplere göre biz ilana çıkıyoruz yılda iki sefer. Kaymakamlık oluru ile belirlediğimiz usta öğreticilerle bu hizmeti yürütmeye çalışıyoruz.

Biz sınıfların birçoğunda ikili üçlü eğitimler yaparak gidiyoruz. Saat 8’de başlıyoruz öğlene kadar bir kursu bir sınıfta devam ettiriyoruz, öğleden akşama kadar bir kurs saat 4’e kadar, 4’ten 9’a kadar da üçüncü kurs şeklinde bir sınıfta üç kurs şeklinde devam ettiriyoruz. Yani üç katımızı fiziki kullanım açısından 9 kata çıkarmış oluyoruz. Kurum dışında açtığımız kurs yerimiz de çok.”

Meslek edindirme ve genel kurs olarak 198 kurs açtıklarını belirten Doğan, “3 bin 735 kişi bu kurslara katıldı. Kursiyerlerimizin 1441’i belge aldı. Belge almanın düşük olması kurslarımız sonlanmadığı için böyle. Kadın kursiyer sayımız daha çok. Okuma yazma kurslarımız için 136 kursiyer başvurdu. Kurslarımızdan 73’ü genel, 101’i de mesleki teknik kursu ve 24 tanesi de okuma kursu şeklinde devam ediyor. 2017-2018’de açılan toplam kurs sayısı ve kursiyer sayısına göre çok büyük ilerleme kaydettik. Talep çok. Herkesin kendisine uygun kurs bulması mümkün bizde. Elbistanlılar da halk eğitimde birçok kursun açılacağını biliyor. Önümüzdeki dönemde de halkımızın talebi doğrultusunda kurs açmaya çalışacağız. Yeni açtığımız kurslarımız var. İŞKUR ve diğer kurumlarımızla işbirliği halinde kurslarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, HEM’de açılan çeşitli el sanatları kurslarında hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.





