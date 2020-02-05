HEM ve İŞKUR’dan kadınlar ve erkekler için 2 ayrı meslek kursu

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme kurslarına ilişkin olarak bilgi verdi.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile hem kadınlara hem de erkeklere yönelik olarak 2 ayrı meslek edindirme kursu açıldığını belirten HEM Müdürü Faruk Doğan, her iki kurs için de başvuru tarihinin 9 Şubat günü mesai bitiminde sona erdiğini söyledi.

18-50 yaş arasındaki kadınların başvurabileceği minyatürcü kursunun 11 Şubat itibariyle başlayacağını ifade eden Doğan, “İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzle ortaklaşa olarak açtığımız minyatürcü kursumuza sadece kadınlar başvurabilecek. 11 Şubat’ta başlayacak kursumuz 101 gün sürecek ve 7 Temmuz’da sona erecek. Kursiyerlerimize, 708 saatlik eğitim vereceğiz. Hafta içi 5 gün olarak planlanan minyatürcü kursumuz için kursiyer seçmeleri, 10 Şubat Pazartesi günü Halk Eğitimi Merkezimizde yapılacaktır. Başvuran adayların, kursiyer seçmelerine başvurmaları zorunludur” dedi.

18-45 yaş arasındaki erkeklere yönelik de ahşap hediyelik eşya yapımcısı kursu açıldığını aktaran HEM Müdürü Faruk Doğan, “Erkeklere yönelik olarak açılan bu kursumuz için de son başvuru tarihi 9 Şubat’tır. Hediyelik eşya yapımcısı kursumuz 11 Şubat’ta başlayıp 12 Mayıs’ta bitecektir. Eğitimler, hafta içinde verilecektir. Bu kursumuzun kursiyer seçmeleri, 10 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’te Halk Eğitimi Merkezimizde yapılacaktır. Başvuru yapanlar için seçmelere katılma zorunluluğu bu kurs için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Her iki kurs için de başvuruların İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi’ne yapılacağını bildiren HEM Müdürü Faruk Doğan, “Kurslarımızın başvuruları İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce kabul edilecektir. Kursa katılma hakkı kazananlara kurs boyunca günlük olarak cep harçlıkları da İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Önümüzdeki günlerde yeni ve farklı alanlarda 2 ayrı kurs daha açacağız. Vatandaşlarımızın, meslek sahibi olmaları ya da var olan yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.









