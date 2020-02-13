HEM ve İŞKUR’dan epoksi dekoratif ürün tasarımı kursu

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ve İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi’nin imzaladığı protokol kapsamında kadınlara yönelik olarak epoksi dekoratif ürün tasarımı kursu açılacak. Kurstan, 18-50 yaş arasındaki kadınlar yararlanabilecek. Kurs için son başvuru tarihi 16 Şubat olarak belirlendi. Başvurular, İŞKUR’un internet sitesinden yapılacak. Kurs ise, 19 Şubat’ta başlayıp 7 Mayıs’ta sona erecek. Hafta içi olacak şekilde planlanan kurs, toplam 384 saatten oluşacak.

Kursiyer seçmeleri ise, 18 Şubat günü saat 10.00’da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde yapılacak. Başvuran adayların kursiyer seçmelerine katılmaları zorunlu olacak.