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Hem karne hediyesi hem de öğüt verdiler

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilk kez karne alan anaokulu öğrencilerinin karne heyecanlarına ortak olarak onlara hem hediye hem de öğüt verdi.

Hem karne hediyesi hem de öğüt verdiler

TDP ekipleri, öğrenci-polis ilişkisini güçlendirmek ve öğrenciler polis sevgisi aşılamak amacıyla Elbistan Anaokulu ve 15 Temmuz Anaokulu’nda düzenlenen karne etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek karne sevinçlerini paylaştılar.

Anaokulu öğrencilerinin karne sevinçlerine ortak olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, anasınıfı öğrencilerine güvenli yaşam kültürünü edinmeleri için vücut bütünlüğü, kişisel güvenlik, sokak ve okulda güvenlik ve trafikte güvenlik başta olmak üzere birçok konuda eğitici bilgiler aktardı.

Karne dağıtımı öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere, tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, böyle bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde neler yapabilecekleri anlatıldı. Mini seminerin ardından öğrencilere, oyuncak polis arabası hediye edildi.

Öğrenci-polis ilişkisini güçlendirmek için minik öğrencileri karne günüde yalnız bırakmayan TDP ekiplerine teşekkür eden Elbistan Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç, “Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, polisler tarafından okulumuz öğrencilerine polise olan sevgi ve güven duygusunu aşılayan hediye dağıtım etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Minik öğrenciler karne heyecanlarına ortak olan TDP ekiplerine teşekkür ederek "Polislerin bizi düşünmesine çok sevindik. Ayrıca oyuncak verdikleri için de çok mutlu olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için sosyal faaliyetlere aralıksız devam edeceğini belirtildi.














Yerel Manşetler
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