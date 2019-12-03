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Heleteliler Halkgross 2, törenle hizmete açıldı

Elbistan’da gıda sektöründe yarım asırdır hizmet veren Heleteliler Has Un Fabrikası ve AVM tarafından Heleteliler Halkgross 2, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Heleteliler Halkgross 2, törenle hizmete açıldı
 Cumhuriyet Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde düzenlenen açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, BBP Elbistan İlçe Başkanı Hıdır Gezer, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi İbrahim Alagöz, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Elbistan halkına daha kaliteli alışveriş imkanını uygun fiyatlarla sunmayı amaçladıklarının belirten işletme sahibi Bilal Kümesöğütlü, “50 yıldır Elbistan’da gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Heleteliler Halkgross 2. Şubesi ile vatandaşlarımız, ucuz ve uygun fiyatlarla toptan fiyatına perakende alış veriş yapabilecekler. 400 metrekare market alanı toplamda yaklaşık 1000 metrekare alana sahip işyerimizde Elbistan ve bölge halkına hizmet vereceğiz. Kendi bölgemizden temin ettiğimiz yerli ve doğal ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunacağız. Elbistan’da yarım asırdır hizmet veriyoruz. İnşallah bundan sonra da memleketimize daha iyi hizmetler vermek için çalışacağız. Bugün 2. Şubemizin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah devamı da gelecektir. Kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Elbistan halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Yaklaşık 20 kişin çalışacağı 1000 metrekare bir işyeri. Elbistan ekonomisine katkıda bulunacak bir yatırım. Elbistan’a ve kent ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın yaptığı duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve işletme sahibi Bilal Kümesöğütlü birlikte kestiler.



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