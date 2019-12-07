Hediye edilen montlar, öğrencilere ulaştırıldı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’la birlikte, Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından verilen montları Dağdere-Malatça İlkokulu ile Türkören Hasan Erdoğan İlkokulu’ndaki öğrencilere ulaştırdı. Öğrenciler okul yolunda sıcak tutacak montlarını elleri ile giydiren Başsavcı Ormancı, “Kahramanmaraş Ticaret Borsası, geçtiğimiz günlerde sosyal sorumluluk projesi kapsamında 150 adet mont yardımında bulunmuştu. Biz de bu montları, Dağdere-Malatça İlkokulu ile Türkören Hasan Erdoğan İlkokulu’ndaki öğrencilerimize ulaştırmanın sevincini yaşadık. Onların en iyi şartlarda eğitim görmeleri, hepimizin en büyük dileğidir. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı olarak öğrencilerimiz ve okullarımız için biz de elimizden gayreti gösteriyoruz. Bugün de geleceğimiz olan çocuklarımıza okul yolunda üşümemeleri için mont hediye ediyoruz. Güle güle giysinler” dedi. Başsavcı Hayri Ormancı, çocuklardan derslerine çok çalışmalarını ve kendilerini iyi yetiştirmelerini istedi. Öğrenciler de bu hediyelerin kendilerine ulaştırılmasında katkısı olan herkese teşekkür ettiler.



