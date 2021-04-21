Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Yasağı da karınlarındaki yumurtaları da umursamıyorlar
Yasağı da karınlarındaki yumurtaları da...
Halk Ekmekte günlük üretim 10 bin adede çıktı
Halk Ekmekte günlük üretim 10...
Sarıyatak’taki Kaya Mezarları ve Tümülüs Alanı için karar çıktı
Sarıyatak’taki Kaya Mezarları ve Tümülüs...
Elbistan’da ‘arıcıklarla’ 500 bin dekarda süneye karşı mücadele
Elbistan’da ‘arıcıklarla’ 500 bin dekarda...
Nurhaklıların karşı çıktığı HES için nihai karar verildi
Nurhaklıların karşı çıktığı HES için...
banner191
banner162

Hedef Kurs Merkezi, erken kayıt dönemini başlattı

Hedef Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Ramazan Akel, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemini başlattıklarını söyledi.

Hedef Kurs Merkezi, erken kayıt dönemini başlattı
banner167

Hedef Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Ramazan Akel, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemini başlattıklarını söyledi.

Akel, tecrübeli kadrosu ile her seviye öğrenciye hitap eden bir eğitim sistemi sunduklarını belirtti.

Elbistan’da faaliyet gösteren Hedef Kurs Merkezi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başladı. Hedef Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Ramazan Akel, eğitim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemi başlattıklarını ifade eden Akel, “TYT, AYT, KPSS ve ara sınıflar için erken kayıt dönemimiz bugün itibariyle başladı” dedi.

Akel, şöyle konuştu:

“Elbistanlı gençlerimizi hayallerindeki üniversite ya da bölümlere göndermek için tecrübeli kadromuz her seviye öğrenciye hitap eden eğitim sistemi ve dokümanlarımız hazır. Gençlerimizi hayallerine kavuşturmak için tüm enerjimizle çalışmaktayız. Tüm Elbistanlı gençlerimizi ve velilerimizi, Hedef ailesine katılmaya davet ediyorum.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler