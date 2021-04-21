Hedef Kurs Merkezi, erken kayıt dönemini başlattı

Hedef Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Ramazan Akel, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemini başlattıklarını söyledi.

Akel, tecrübeli kadrosu ile her seviye öğrenciye hitap eden bir eğitim sistemi sunduklarını belirtti.

Elbistan’da faaliyet gösteren Hedef Kurs Merkezi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başladı. Hedef Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Ramazan Akel, eğitim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılı için erken kayıt dönemi başlattıklarını ifade eden Akel, “TYT, AYT, KPSS ve ara sınıflar için erken kayıt dönemimiz bugün itibariyle başladı” dedi.

Akel, şöyle konuştu:

“Elbistanlı gençlerimizi hayallerindeki üniversite ya da bölümlere göndermek için tecrübeli kadromuz her seviye öğrenciye hitap eden eğitim sistemi ve dokümanlarımız hazır. Gençlerimizi hayallerine kavuşturmak için tüm enerjimizle çalışmaktayız. Tüm Elbistanlı gençlerimizi ve velilerimizi, Hedef ailesine katılmaya davet ediyorum.”