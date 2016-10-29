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Haziran ayında hatta doğalgaz verilecek

AK Parti heyeti, doğalgaz boru hattı çalışmalarını yerinde inceledi

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Haziran ayında hatta doğalgaz verilecek

       Elbistan ve Afşin ile birlikte Malatya’nın Darende ve Sivas’ın da Divriği ilçesine doğalgaz taşıyacak olan boru hattı projesindeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Elbistan ve Afşin hattına Haziran 2017’de gaz verileceğini söyledi.

Hattın, Elbistan ve Afşin’e gaz taşıyacak 122 kilometrelik kısmının 111 kilometrelik bölümünde tüm imalatlar tamamlanırken, geriye kalan 11 kilometrelik kısmı için ise BOTAŞ’tan boru bekleniyor.

Malatya’nın Kuluncak bölgesindeki doğalgaz boru hattı şantiyesini ziyaret eden AK Parti heyeti, Şantiye Şefi Mustafa Gürer’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yapılan imalatlar ve doğalgaz arzının tarihi ile ilgili olarak bilgi veren Şantiye Şefi Mustafa Gürer, “Şuanda Kuluncak-Yukarıçayköy ile Kuluncak çıkışındaki bağlantı alanımızın olduğu alanda boru döşeme çalışmalarımız sürüyor. Elbistan Izgın Mahallesinde hattın sonunda pik istasyonumuz var. Oranın enerji nakil hattı çalışmaları devam ediyor. 15-20 gün içinde pik istasyonuyla ilgili malzemeleri götürüp, orada inşaat çalışması yapacağız. Büyükyapalak Mahallesi’nde de bir vana istasyonu olacak. Hattın üzerine yaklaşık 30 kilometrede bir emniyet amaçlı vana bırakıyoruz. Elbistan hattında 122 kilometrelik bir boru hattımız vardı ve bunun 111 kilometresinin imalatını tamamladık. Son 11 kilometremiz kaldı. Şuanda imalatı devam ettiremiyoruz. Boru temininde sıkıntı yaşanıyor. Bizim projemizin süresinin sonu Haziran 2017 tarihi. Haziran 2017’de Elbistan hattında gaz olacak” dedi.

Elbistan veAfşin’e doğalgaz taşıyacak olan boru hattının, Elbistan ve Afşin bölgesindeki tüm çalışmaların tamamlandığını ancak, Kuluncak bölgesinde 11 kilometrelik bir bölümde çalışmaların sürdüğünü anlatan AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, hatta önümüzdeki Haziran ayında gaz verileceğini söyledi.

Kısaca, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Doğalgaz hattımızı yapan firma yetkilileri ile görüşmek, hattaki çalışmaların hangi aşamada olduğunu görmek istedik. Vatandaşlarımızı bilgi sahibi edebilmek adına ziyaretlerimiz sürüyor. 122 kilometrelik doğalgaz boru hattının 111 kilometresi tamamlandı. 11 kilometrelik bir kısmı kaldı. Kalan kısmı da Kuluncak tarafından, Elbistan ve Afşin’de tamamlanmayan kısım kalmadı. İnşallah boruların temini ile birlikte kalan kısımda kısa zamanda tamamlanacaktır. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe süreci ile birlikte birçok alanda aksaklıklar meydana geldi. Bundan dolayı da şuan malzeme temininde aksaklıklar olmuş. İnşallah bu sorun giderilerek, en geç Haziran ayının 10’u gibi borularda gazımız kullanıma hazır halde bulunacak. Bundan sonraki süreçte bizim bölgemizde, özellikle şehir merkezindeki hatların bir an önce hızlandırılıp, yapılması yönünde çalışmalarımız devam edecek. Bununla ilgili biliyorsunuz 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mahir Ünal’ın girişimi ile doğalgaz boru hattı Afşin-Elbistan bölgesi için yatırım programına alınmış ve çalışmalar başlamıştı. O dönemde Enerji Bakanımızın da katılımı ile sözleşme imzalanmıştı. Bugünde takibi milletvekillerimiz tarafından yapılmakta, bizler de yerelde takibini sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte doğalgaz vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.”

Şehir içi dağıtım hattının en kısa sürede tamamlanması ve Haziran ayından itibaren Elbistan halkının doğalgaz kullanmaya başlaması için çaba harcadıklarını da dile getiren Kısaca, “Şehir içi hatları ile ilgili Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren firma ile görüşmeler sürüyor. Büyükşehir Yasası ile birlikte bu firmanın yetki alanına girdik. Dolayısıyla 2017 Haziran ayında boru hattında gaz olacağından, Haziran’a kadar da şehir içi döşemeleri yapıldığında, vatandaşlarımız doğalgazı kullanmaya başlayabilecekler. Evlerde mutfaklarda, organize sanayide ve termik santrallerin ilk ateşlemesinde kullanılacak. Biliyorsunuz Elbistan’da kış aylarında havamız kirleniyor. Çevre kirliliği var. Dolayısıyla doğalgaz kullanıma sunulduğunda çevre temizliği de sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

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kamil küçük 2 ay önce

konu hakkında açıklama yapmak sayın kısaca'nın görevi midir ? kendisinin bir siyasi parti ilçe başkanlığı görevinden ziyade devlet kademesinde konuyla ilgili açıklama yapacak bir görevi mi vardır da bizim mi haberimiz mi yoktur acaba?

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Erkan 2 ay önce

Hazirandaysa ya Haziranın sonu ya temmuzun basında secim var..

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mesut baykal 2 ay önce

dogal gaz evlerde hangi tarihte kullanilacak bilen varmi bence yok. dagitim abonelik 2020 tarihi ancak

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Alpaslan yazıcıoğlu 2 ay önce

InşaAllah kisa zamanda guzel Elbistan'imiz bu guzel hizmete kavusur.Tüm bu hizmetleri yapanlardan takibini saglayanlardan Allah razı olsun.Durmak yok yola devam düsturundan hareket eden ve bu kutlu yürüyüşe en ufak katkısı olan herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun.

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gerçekler 2 ay önce

emeği geçenlerden ALLAH razı olsun. inşaAllah en kısa sürede elbistan hava kirliliği derdinden doğalgaz sayesinde kurtulacak.

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HALİD 55 2 ay önce

İNŞAALLAH EN KISA ZAMANDA HALKIMIZ DOGALGAZLA BULUŞUR.

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oktay vural 2 ay önce

devletin görevi vatandaşın huzuru ve güveni rahatı içindir hangi hükümet başta olsa elinden geleni yapmakla mükelleftir umarım köprülere dönmez sen hattı çek şu kadar abone olmazsa gerisi bizden gibi sen köprüyü yap günde şukadar geçen olmazsa gerisi bizden garatisi her kim bu vatanın refahı için bir taş korsa rahmet okunur her kim vatanın huzurunu bozacak girişimde bulunur beddua edilir bu vatan bizim bu insanlar bizim akp termik santırala neden bir filitre taktırmadı orada yaşayan insanları seviyorsa zehirlenmesini istemiyorsa haydı kısaca madem sözünüz geçiyor ilçeni insanını seviyorsanız bunada hatırlatalım canlarımız gidiyor çok önemli oldugu için

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adsız 2 ay önce

helal olsun

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