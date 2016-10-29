Haziran ayında hatta doğalgaz verilecek

Elbistan ve Afşin ile birlikte Malatya’nın Darende ve Sivas’ın da Divriği ilçesine doğalgaz taşıyacak olan boru hattı projesindeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Elbistan ve Afşin hattına Haziran 2017’de gaz verileceğini söyledi.

Hattın, Elbistan ve Afşin’e gaz taşıyacak 122 kilometrelik kısmının 111 kilometrelik bölümünde tüm imalatlar tamamlanırken, geriye kalan 11 kilometrelik kısmı için ise BOTAŞ’tan boru bekleniyor.

Malatya’nın Kuluncak bölgesindeki doğalgaz boru hattı şantiyesini ziyaret eden AK Parti heyeti, Şantiye Şefi Mustafa Gürer’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yapılan imalatlar ve doğalgaz arzının tarihi ile ilgili olarak bilgi veren Şantiye Şefi Mustafa Gürer, “Şuanda Kuluncak-Yukarıçayköy ile Kuluncak çıkışındaki bağlantı alanımızın olduğu alanda boru döşeme çalışmalarımız sürüyor. Elbistan Izgın Mahallesinde hattın sonunda pik istasyonumuz var. Oranın enerji nakil hattı çalışmaları devam ediyor. 15-20 gün içinde pik istasyonuyla ilgili malzemeleri götürüp, orada inşaat çalışması yapacağız. Büyükyapalak Mahallesi’nde de bir vana istasyonu olacak. Hattın üzerine yaklaşık 30 kilometrede bir emniyet amaçlı vana bırakıyoruz. Elbistan hattında 122 kilometrelik bir boru hattımız vardı ve bunun 111 kilometresinin imalatını tamamladık. Son 11 kilometremiz kaldı. Şuanda imalatı devam ettiremiyoruz. Boru temininde sıkıntı yaşanıyor. Bizim projemizin süresinin sonu Haziran 2017 tarihi. Haziran 2017’de Elbistan hattında gaz olacak” dedi.

Elbistan veAfşin’e doğalgaz taşıyacak olan boru hattının, Elbistan ve Afşin bölgesindeki tüm çalışmaların tamamlandığını ancak, Kuluncak bölgesinde 11 kilometrelik bir bölümde çalışmaların sürdüğünü anlatan AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, hatta önümüzdeki Haziran ayında gaz verileceğini söyledi.

Kısaca, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Doğalgaz hattımızı yapan firma yetkilileri ile görüşmek, hattaki çalışmaların hangi aşamada olduğunu görmek istedik. Vatandaşlarımızı bilgi sahibi edebilmek adına ziyaretlerimiz sürüyor. 122 kilometrelik doğalgaz boru hattının 111 kilometresi tamamlandı. 11 kilometrelik bir kısmı kaldı. Kalan kısmı da Kuluncak tarafından, Elbistan ve Afşin’de tamamlanmayan kısım kalmadı. İnşallah boruların temini ile birlikte kalan kısımda kısa zamanda tamamlanacaktır. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe süreci ile birlikte birçok alanda aksaklıklar meydana geldi. Bundan dolayı da şuan malzeme temininde aksaklıklar olmuş. İnşallah bu sorun giderilerek, en geç Haziran ayının 10’u gibi borularda gazımız kullanıma hazır halde bulunacak. Bundan sonraki süreçte bizim bölgemizde, özellikle şehir merkezindeki hatların bir an önce hızlandırılıp, yapılması yönünde çalışmalarımız devam edecek. Bununla ilgili biliyorsunuz 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mahir Ünal’ın girişimi ile doğalgaz boru hattı Afşin-Elbistan bölgesi için yatırım programına alınmış ve çalışmalar başlamıştı. O dönemde Enerji Bakanımızın da katılımı ile sözleşme imzalanmıştı. Bugünde takibi milletvekillerimiz tarafından yapılmakta, bizler de yerelde takibini sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte doğalgaz vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.”