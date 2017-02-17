Hazineye ait tarım arazileri için köylüye yeni fırsat tanındı

Elbistan’da köylünün yıllarca ekip biçtiği ve geçimini sağladığı hazineye ait tarım arazileri ile orman vasfını yitirmiş arazilerin satışıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Elbistan’da bugüne kadar yaklaşık bin 300 kişinin başvuru yaptığı hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 7 Eylül 2017’de doluyor.

Köylünün yıllarca işlediği ve geçimini sağladığı, Hazineye ait olan tarım arazilerinin satışında başvuru süresi uzatıldı. Ülke genelinde Hazineye ait olan ve 1000’e yakını da Elbistan’da bulunan arazi vasıflı 862 bin 893 adet taşınmazla bu araziler üzerindeki tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konutların hissedarlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına doğrudan satılmasına başlanılıyor. Toplamda 255 binin üzerinde hak sahibinin yararlanacağı bu uygulamada satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak belirlendi. Arazileri almak isteyenler, ihalesiz ve sadece bedelin yarısını ödeyerek bu topraklara sahip olabilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline, ayrıca yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde 10 indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde, satış bedelinin en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise satış bedelinin yüzde 10'u peşinat olarak alınacak. Kalanı ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek. Satış bedelinden, ayrıca başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecek.

Elbistan’da daha önceki başvuru döneminde yaklaşık bin 300 kişinin işlemleri devam ediyor. Hazineye ait tarım arazilerinin satışında yeni başvuru yapacak Elbistanlı çiftçilerin 7 Eylül 2017 tarihine kadar süresi bulunuyor. Yeni uygulamada 26 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan başvurular da geçerli sayılacak. Vatandaşların başvuruya gelirken yanlarında satın alma talebini içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine ilişkin belge örneği getirmeleri yeterli olacak. Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak belirlenmiş olup, peşin ödemede ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacak. Satış bedelinin faizsiz taksitle ödenebilmesi imkanı bulunurken, indirimli taksitlendirme seçeneği getirildi. Buna göre, satış bedelinin en az yarısının ödenmek istenmesi halinde satış bedelinden yüzde 10 oranında indirim yapılarak, yarısı peşin alınacak, kalan yarısı için ise taksitlendirmede ki süreler uygulanacak. Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacak. Satış bedelinden, başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin satışında, 6292 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacağından, bu araziler daha sonra belediye ve mücavir alan sınırları içine alınmış olsa dahi yapılan başvurular değerlendirilerek satış işlemleri sonuçlandırılacak.