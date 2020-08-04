Hazine’ye ait 61 adet taşınmaz yeniden ihaleye çıkıyor

Daha önce satışa çıkarılan merkezdeki 11 adet kamu konutu için 65 ila 75 bin TL arasında muhammen bedel açıklanmıştı. 11 adet kamu konutu için belirlenen taban fiyatlarda değişiklik yapılarak yeniden ihaleye çıkılacak.

Satışa çıkarılan 11 kırsal mahallede çeşitli vasıflardaki diğer taşınmazların bedeli ise 4 bin ila 72 bin 500 TL arasında değişiyor.

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Kümbet, Bakış, Günaltı, Sevdilli, Alkayaoğlu, Köseyahya, Tapkıran, Yoğunsöğüt, Elmalı, İkizpınar, Gücük ve Karahasanuşağı Mahalleleri’nde yer alan konut, arsa, arazi, ham toprak ve topraklık vasfındaki 61 taşınmazı satışa çıkarmıştı. Söz konusu taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacaktı. İhale tarihleri ise 12 ve 13 Ağustos olarak belirlenmişti. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge, tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

Satışa çıkarılan lojmanlar için; öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilecek.

Taban fiyatları yükseltildikten sonra Elbistan merkezdeki 11 adet lojman ile 11 kırsal mahalledeki çeşitli vasıflardaki taşınmazların satışı için yeni ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.