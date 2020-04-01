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Hazine arazilerini kiralayanlara 6 ay erteleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarımsal amaçlı kiralanan hazine arazilerinden alınacak kira bedellerinin 6 ay süreyle ertelendiğini söyledi.

Hazine arazilerini kiralayanlara 6 ay erteleme
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Bakan Murat Kurum, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarım sektöründeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yeni tedbirler aldıklarını belirtti.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Ecrimisil Bedelinin Yarısı Üzerinde Kiralama Projesi kapsamındaki çiftçilerin ödemelerini kolaylaştırmak için kira ödemelerinin ertelenmesi kararı aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Koronavirüs salgını nedeniyle Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran ayı kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesine karar verildi. Uygulamaya koyduğumuz erteleme kararından yaklaşık 600 milyon metrekare alan için kiralama sözleşmesi düzenlenen 51 bin çiftçi yararlanacak” dedi.

Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ecrimisil işlemlerinin hasat dönemi dikkate alınarak yürütüleceğini de sözlerine ekledi.


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Hazine Arazilerini Kiralayanlara 6 Ay Erteleme
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