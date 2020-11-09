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Hayvanlarını kurtarmak için canından oluyordu

Elbistan’da bir evin ahır ve tandırlık olarak kullanılan bölümlerinde yangın çıktı. Yangında, ahırdaki ineği ve buzağısını kurtarmak isteyen ev sahibi yaralandı.

Hayvanlarını kurtarmak için canından oluyordu
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Olay, ilçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abit Marangoz’a ait evin bitişiğindeki ahır ve tandırlık olarak kullanılan müştemilatında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerindeki yangını fark eden komşuları, Marangoz’a haber verdi. Marangoz, ineğini ve buzağısını kurtarmak için yanan ahıra girdi. Bu sırada kafasını çarpan Marangoz, yaralandı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan ev sahibi Abit Marangoz, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



 

 


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