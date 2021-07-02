Hayvancılık desteği başvuruları başladı

​Yeni yapım veya mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler ve yatırımcılar için başvuru takvimi işlemeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca verilecek hibe desteğinin yatırım alanları ise yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma

Hibe programı kapsamında başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişiler; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu, aşağıda diğer bölümlerde açıklandığı şekilde hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında, üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılacak. Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekecek.

Hibe desteği hakkında bilgi almak isteyenler Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabilecek.