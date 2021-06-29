Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Bölgenin eşsiz doğasıyla baş başa 2 gün geçirdiler
Bölgenin eşsiz doğasıyla baş başa...
1 Temmuz normalleşme planı açıklandı
1 Temmuz normalleşme planı açıklandı
Hayvan Borsası’nın açılacağı tarih belli oldu
Hayvan Borsası’nın açılacağı tarih belli...
Elbistan’a 2 ayrı kura için ayrılan münhal kadrolar açıklandı
Elbistan’a 2 ayrı kura için...
Pınarbaşı’nda tüplü dalış etkinliği yapıldı
Pınarbaşı’nda tüplü dalış etkinliği yapıldı
banner191
banner162

Hayvan yemlemeye giden kadın ölü bulundu

Ekinözü’nde 65 yaşındaki bir kadın, hayvanlarını yemlemek için gitti ahırda ölü bulundu.

Hayvan yemlemeye giden kadın ölü bulundu
banner167

Olay ilçeye bağlı Kürtül (Çamçukuru) Mahallesi’nin Meymendi obasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, obada ikamet eden 65 yaşındaki Fadime Taş, hayvanlarını yemlemek için evlerinin yakınındaki ahıra gitti. Taş’ın uzun bir süre geçmesine rağmen eve geri dönmemesi üzerine ahıra giden yakınları, Taş’ı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Fadime Taş’ın cansız bedeni, ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hayvan Yemlemeye Giden Kadın ölü Bulundu