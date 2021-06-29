Hayvan yemlemeye giden kadın ölü bulundu

Olay ilçeye bağlı Kürtül (Çamçukuru) Mahallesi’nin Meymendi obasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, obada ikamet eden 65 yaşındaki Fadime Taş, hayvanlarını yemlemek için evlerinin yakınındaki ahıra gitti. Taş’ın uzun bir süre geçmesine rağmen eve geri dönmemesi üzerine ahıra giden yakınları, Taş’ı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Fadime Taş’ın cansız bedeni, ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.