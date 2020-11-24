Hayvan hakkı ihlalleri için ‘HAYDİ’ uygulaması hayata geçti

İçişleri Bakanlığı'nca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik ihbarlar için Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına başladı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, bu çerçevede hayvan hakları ihlaline yönelik ihbar ve şikayetlerin tek tuşla bildirilmesini sağlan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasını tanıtmak ve vatandaşları bilgilendirmek için şehrin birçok noktasına broşür astı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, cep telefonuna indirilen HAYDİ uygulaması aracılığıyla gelen ihbarların anında değerlendirildiğini ve hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı müdahaleye edildiğini söyledi.

Uygulamada, fotoğraflı ihbarların da yapıldığını kaydeden Berker, “Hayvanı ve çevrenin doğaya karşı işlenen suçlarla ilgili olan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Bu amaçla da şehrimizdeki işyerlerine ve resmi kurumlarımıza bilgilendirici afişler astık. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması, akıllı telefonlara indiriliyor. Hayvan hakları ihlalinin yaşandığı herhangi bir olayda uygulama üzerinden tek dokunuşla yapılan bildirimler, ekiplerimiz tarafından en kısa sürede işlem yapılmasını sağlayacak. Uygulama üzerinden fotoğraflı ihbarda bulunulabilecek.

Vatandaşlarımız, HAYDİ uygulaması sayesinde hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç-susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesinden dolayı hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama, oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecek” şeklinde bilgi aktardı.





