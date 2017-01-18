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Hayvan derileri altında kaçak sigara sevkiyatı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Van’dan Uşak’a gitmekte olan bir çekicide yaptığı aramada, hayvan derileri altına gizlenmiş vaziyette 60 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık...

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Hayvan derileri altında kaçak sigara sevkiyatı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Van’dan Uşak’a gitmekte olan bir çekicide yaptığı aramada, hayvan derileri altına gizlenmiş vaziyette 60 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan araca operasyon düzenledi. Salim S. (48) idaresindeki 19 ER 782 plakalı çekici ve araca bağlı 60 TY 785 plakalı dorsesinde yapılan aramada, hayvan derileri altına gizlenmiş vaziyette 60 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak sigara yüklü çekici detaylı arama için emniyet garajına çekildi.
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