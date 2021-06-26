Hayvan Borsası’nın açılacağı tarih belli oldu

Bölgede canlı hayvan ticaretinde hatırı sayılır bir öneme sahip olan Elbistan Hayvan Borsası, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi sonucu, 21 Mayıs’ta kapatılmıştı. Elbistan Hayvan Borsası’na ve diğer pazarlara, hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına izin verilmemesi yönünde karar alınmıştı. Çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olan şap hastalığı nedeniyle ilçeye bağlı 22 mahalleye de son iyileşme tarihinden 30 gün geçene kadar büyükbaş hayvan giriş ve çıkışı yasaklanmıştı.

20 Temmuz’da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde alınan karantina kararı, hem alıcı hem de satıcıları zor durumda bırakmıştı. Kurban kesecek vatandaşlar, kurbanlık alışverişini son güne bırakmamak için besi çiftliklerinin yolunu tutuyordu. Hayvanlarını pazara getiremedikleri için kara kara düşünen satıcıların merakla beklediği haber geldi. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıkla ilgili olarak saha çalışmalarını tamamladı. Şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina, yönetmelik gereği hastalığın sönmesinden belirli bir süre geçmeden kaldırılmıyor. Hastalığın tamamen sönmesiyle birlikte hem kurbanlık alıcılarının hem de satıcıların buluşacağı tarih belli oldu. Elbistan Hayvan Borsası’nın 1 Temmuz tarihi itibariyle yeniden açılacağı bildirildi. 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle hayvan girişine izin verileceği öğrenilen Elbistan Hayvan Borsası, rutin olarak haftada 2 gün açık olacak.

Kurbanlık alacak vatandaşlar ile besiciler ise karardan memnuniyet duyduklarını belirttiler. Besiciler, “Günlerdir bu haberi bekliyorduk. Bayrama çok kısa bir süre kalmıştı. Birçok arkadaşımız, hayvanını satamama korkusu yaşıyordu. Allah’a şükür şimdi bu endişeden kurtulduk” dediler.

Vatandaşlar ise, “Kurbanlıklarımızı alabileceğimiz yerlerin başında Elbistan Hayvan Borsası geliyor. Ama şap hastalığı nedeniyle kapalıydı. Besici tanıdığı olanlar, pazarlıklarını çiftliklerde yapıyordu mecburen. Ama tanışı olmayanlar ya da bayram öncesinde kurbanlık almak isteyenler için sevindirici bir gelişme oldu” şeklinde konuştular.