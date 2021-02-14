Hayvan borsasındaki 2 aylık karantina sona erdi

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvanlarda halk arasında ‘tabak’ olarak adlandırılan şap hastalığı görüldü. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu durum üzerine harekete geçerek hastalığın yayılmaması için önlemler almaya başladı. Kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et ve süt kaybına sebep olan şap hastalığının yayılmaması için tedbir olarak Hayvan Borsası 10 Aralık 2020 günü kapatıldı. İlçeye bağlı 28 mahalleye de büyükbaş hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Hastalığın görüldüğü günden itibaren alınan yoğun önlemler, sonuç verdi. Hastalığın ilk görüldüğü Karaelbistan Mahallesi’nde aşılama çalışmaları yapıldı. Hastalığın sönmesinin ardından son iyileşme tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca, karantina uygulanan mahallelerde hayvan hareketliliğine izin verilmedi. Hastalığın tamamen sona ermesi üzerine bölgenin en büyük canlı hayvan borsasının tekrar kapılarını açması kararlaştırıldı. Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren besiciler ve hayvan alım satımı yapan vatandaşların kullanımına açılmış olacak.

Pazartesi ve Perşembe günleri açık olacak

Bölgenin en büyük hayvan alım-satım noktalarından biri olan Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, artık haftada 2 gün açık olacak. Uzun yıllardır sadece pazartesi günleri açık olan Hayvan Borsası’nda; pandemi sürecinde yoğunluğu azaltmak adına 2 gün çalışma prensibine geçildi. Çevre ilçeler ve Sivas ile Malatya sınırındaki ilçelerden yoğun bir sirkülasyonun söz konusu olduğu Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’nda alım satım işlemleri koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yapılacak.