Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı

Elbistan İlçe Hayvan Sağlığı Komisyonu, ilçedeki bir kırsal mahalledeki büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’nın tedbir amaçlı olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Geçici süre ile kapatılan Elbistan Hayvan Borsası’na ve diğer pazarlara, hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.

Hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olması ve ilçe genelindeki diğer hayvan varlığına sirayet etme ihtimalinin çok yüksek derecede olması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et ve süt kaybına sebep olan şap hastalığına karşı ilçeye bağlı 22 mahalleye de son iyileşme tarihinden 30 gün geçene kadar büyükbaş hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Ayrıca aynı karar kapsamında açık pazar alanı yanında yapılan kanatlı hayvan satışının da yasaklandığı ifade edildi.