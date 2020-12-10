Hayvan borsası kapatıldı, 28 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvanlarda halk arasında ‘tabak’ olarak adlandırılan şap hastalığı görüldü. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu durum üzerine harekete geçerek hastalığın yayılmaması için önlemler almaya başladı. Kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et ve süt kaybına sebep olan şap hastalığının yayılmaması için tedbir olarak Hayvan Borsası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca tüm mahalle muhtarlarını da hastalığa karşı bilgilendirdi. Bilgilendirme notunda; ilçeye bağlı Ağlıca, Orhangazi, Eldelek, İğde, Izgın, Akören, Taşburun, Ceyhan, Çiçek, Çatova, Yeşilyurt, Esentepe, Alembey, Cumhuriyet, Karaelbistan, Hasankenti, Kızılcaoba, Pınarbaşı, Balıkçıl, Kalealtı, Kümbet, Bahçelievler, Tepebaşı, Güvercinlik, Karahüyük ve Köprübaşı mahallelerine son iyileşme tarihinden 30 gün geçene kadar büyükbaş hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtildi.