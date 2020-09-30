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Hayri Yücel, Tes-İş Sendikası Afşin Şubesine adaylığını açıkladı

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Afşin Şubesi başkanlığı adaylığını açıklayan Hayri Yücel; yeni bir anlayışla sahada sendikacılık yapacaklarını dile getirdi.

Hayri Yücel, Tes-İş Sendikası Afşin Şubesine adaylığını açıkladı
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İşçi arkadaşlarıyla bir araya gelerek basın açıklaması yapan Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi Başkan adayı eski dünya şampiyonu milli güreşçi Hayri Yücel,  işçinin gerçek anlamda temsil edildiği, ‘işçinin sendikasını’ yeniden inşa etmek istediklerini söyledi.

Yücel; “Emekçi arkadaşlarımla uzun süre düşünerek karar verdiğimiz adaylık sürecini başlattık. Afşin-Elbistan A ve B santrallerinde zor şartlarda çalışan gerek kadrolu gerekse şirket çalışanı bütün emekçi arkadaşlarımız bizler için birdir ve değerlidir. Ekmeğini gerçek anlamda alın teriyle kazanan emekçi arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek, haklarını savunmak ve sahada sendikacılık yapmak istiyoruz. Kurduğumuz bu yeni oluşumla her zaman emekçinin yanında olacağız. İşçinin sorunlarını çözme noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Bu yeni oluşumda bana destek veren, vermeyen bütün işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

 


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