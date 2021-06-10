Hayrat Yardım’dan Suriye’ye yardım kampanyası

Yardım çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Hayrat Yardım Elbistan Temsilcisi Şener Kara, “Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak yurtiçinde ve yurtdışında İslam coğrafyasında ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdur kardeşlerimize eğitim, sağlık, gıda, barınma, kurban ve su kuyusu gibi birçok yardım faaliyeti sürdürüyoruz. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize umut olmaya çalışıyoruz.

Hayrat Yardım Elbistan Temsilciliği olarak derneğimizin tüm faaliyetlerinde Elbistan halkının desteğini yanımızda hissediyoruz. Nisan ayında açtığımız Yetim Giydirme Mağazamızla yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi sevindirdik. Afşin, Ekinözü ve Elbistan başta olmak üzere yüzlerce aileye erzak dağıtımı yaptık. Halkımızın desteği ile de bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Suriye’de iç savaşın mağdur ettiği halka yardım eli uzatmaya çalıştıklarını anlatan Kara, “10 yılı aşkın süredir savaşın bitmek bilmediği Suriye’ye yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki halkı sık sık ziyaret edip vatandaşlarımızın bize verdiği emanetleri bizzat ellerimizle yerine teslim ediyoruz. Son olarak Suriye’nin Telabyad şehrini ziyaret ettik. Erzak ve hediyeleri oradaki mazlum halka dağıttık. Ayrıca savaşta anne ve babasını kaybetmiş kardeşlerimize de sahip çıkarak onların eğitim ve hafızlık çalışmalarına destek oluyoruz. Açtığımız yetim merkezleri ile onlara anne ve baba şefkatinin yoksunluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haziran ayı sonu itibariyle yola çıkacak şekilde yardım tırı hazırladıklarına değinen Hayrat Yardım Elbistan Temsilcisi Şener Kara, “Bu yardım kampanyasında tüm Elbistan halkımızdan destek bekliyoruz. İsteyen herkes, Emniyet Caddesi’ndeki temsilciliğimizi ziyaret edip bilgi alabilir. Cenabı Allah, yaptığınız yardımları kabul ve makbul eylesin” diye konuştu.