Hayrat Vakfı, yetim çocukları sevindirmek için mağaza açtı

Emniyet Caddesi’nde ‘Yetime umut ol’ sloganı ile hizmet verecek olan Yetim Giydirme ve Sevindirme Mağazası’nın açılışına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Hayrat Vakfı Ortadoğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, yetimlere sahip çıkmayı dernek vazifesinden ziyade insanlığın ve inancın gereği olarak gördüklerini söyledi.

Kara, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) buyurduğu gibi: ‘Kim bir yetimi yedirmek, giydirmek, koruyup kollamak amacıyla evine davet edip onu kollar ve gözetirse Allah katında büyük bir günah işlemediği takdirde Cenab-ı Allah onu cennetine almadan onun amel defterini kapatmayacaktır.’ Yaptığımız ve yapacağımız hizmetler, ülkemize, devletimize, şehrimize ve bütün musibetlere kefaret olsun inşallah. Burada bir iyilik kapısı açıyoruz. Yetim Giydirme ve Sevindirme Mağazamızda, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin’deki yetim kardeşlerimizi, ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyup gözetmek için yılda 2 defaya mahsus yetim giydirme yapıp, aylık iaşelerini karşılayacağız. Herhangi bir sıkıntısı kalmayacak derecede yardımcı olmaya çalışacağız. Cenabı Allah, bu niyetimizde bizi muvaffak kılsın inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Emeği geçen tüm dernek yetkilisi ve görevlisi arkadaşlarımızdan ve hemşerilerimizden Allah razı olsun. Yetimi, garibi, gurabayı, fakiri, fukarayı gözetmek ve onlar için bir şeyler yapmak çok değerli bir hizmet. Bu yolda olanlarla beraber olmak gerekiyor. Onları destek olmayı hayat gayesi bilmemiz gerekiyor. Ramazanın eşiğinde böyle bir hizmete vesile olabilecek çalışmada birlikte olmak çok güzel. Diğer ilçeleri de içine alan bir hayır kervanına start vermiş olacağız. Yetim gülerse hepimiz güleriz inşallah” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua okunarak mağazanın açılış kurdelesi kesildi. Mağazada, kıyafet ayakkabı ve oyuncak gibi ürünler, açılışa gelen yetim çocuklara dağıtıldı.