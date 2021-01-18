Hayrat İnsani Yardım Derneği’nden yürekleri ısıtan yardım

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Metin Nurduhan ve Hayrat Yardım Elbistan Temsilcisi Şener Kara, sınır ötesindeki kamplarda zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren Suriyelilere yönelik yapılan yardımlara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Nurduhan ve Kara, dernek olarak yurtiçi ve yurtdışında, İslam coğrafyasında mazlum, mağdurlara vatandaşların verdiği destekle yardım etmeyi sürdürdüklerini söylediler.

Nurduhan ve Kara, şöyle devam ettiler:

“Acil yardım projelerimiz kapsamında başta giyim, gıda ve yakacak olmak üzere savaş gibi felaketlerin yaşandığı bölgelere temel yaşamsal ihtiyaçları ulaştırıyoruz. Kış mevsiminin kendisini hissettirmesi ile beraber Suriye’ye yaptığımız acil yardım çalışmalarına daha fazla ehemmiyet verdik. Suriye’nin Azez kentindeki yetim eğitim merkezlerimizi ziyaret ederek eğitim faaliyetlerine destek olduk. Ayrıca Azez kentinin Sucu kasabası yakınlarındaki çadır kenti ziyaret ederek oradaki ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kışlık elbise ve çocuklara da oyuncak yardımında bulunduk.

Bizlere bu sevinci vesile kılan halkımıza minnettarız. Kış mevsimi nedeniyle yakacak ve ekmek bulmakta zorlanan kardeşlerimize un ve yakacak yardımı yapacağız. Yapılan bu yardımlar sebebi ile Cenab-ı Allah ülkemizi ve devletimiz muhafaza eylesin.”





