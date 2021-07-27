Hayırseverlerin kurduğu iyilik zinciri bir ailenin yaşamını değiştirdi

Mobilyasından mutfak eşyasına kadar içinde yaşayanların ihtiyacı olan her şeyin düşünüldüğü ve yenilendiği evlerine kavuşan aile, hayatlarını değiştiren hayırseverlere ve emek veren herkese teşekkür etti.

Yunus Emre Mahallesi’nde çatısı akmasın diye branda ile kapatılmış, mutfağı ile banyosu aynı yerde olan, kanalizasyon bağlantısı bulunmayan briketten yapılmış sıvasız 2 göz evde yaşam mücadelesi veren aileyi, sıcak ve yeni bir yuvaya kavuşturmak için mahalle esnafları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü olarak yardım çalışmalarında bulunan vatandaşlar bir araya geldi. Kolların sıvanmasının ardından kurulan iyilik zincirinin halkası, her geçen gün genişledi. Elbistan başta olmak üzere diğer şehirlerdeki hayırseverler de ‘çorbada benim de tuzum’ bulunsun diyerek bütçesi ölçeğinde yardımda bulundu. Ailenin geçici olarak başka bir yere yerleştirilmesinin ardından, ev demeye bin şahit isteyen harabe yapı, iş makineleri ile yıkıldı. Yardımlar sadece nakdi olarak yapılmadı. Kapısı, boyası, tuğlası, betonu, mobilyası, elektrik malzemeleri, fayansı, parkesini ben alayım diyenlerin yanında boyacı ustası, ‘Ben evi boyarım’ dedi. Sıvacı, duvarcı, kalıpçı, elektrikçi, sucu da herhangi bir ücret talep etmeyip peşinden işe koyuldu. Kimisi tuğla taşıdı, kimisi de kalıp tahtalarını. Soğuk havada ustalar üşümesin, içi ısınsın diye çayı demledi kimisi de. Yapılan yardımlar, kuruş kuruş kaydedildi. Kim ne verdiyse hepsi kalem kalem yazıldı. Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile ailenin ev yapımı için 5 bin TL maddi destek verilmesi kararlaştırıldı.

Temeline ilk dökülen betondan sonra konulan her tuğla ile ailenin sevinci de katlandı. 6 aylık emeğin ve çabanın ardından; bir zamanlar içinde cardınların gezdiği yıkık dökük yapı, yepyeni ve sıcak bir yuvaya dönüştü. Evdeki eşyaların tamamlanmasının ardından aile de yeni yaşamlarına kapılarını açtı.

Birçok çile ve sıkıntılara göğüs germeye çalışan ailenin sıcak bir yuva hayaline katkı sunulmasına önayak olan Yusuf Kurnaz, yaptığı değerlendirmede, “Karınca kararınca herkesin bir ucundan tutuğu ve gönül birlikteliği yaptığı bu hayır yarışını söz verdiğimiz gibi tamamladık” dedi.

Yeni yuvalarını gören ailenin gözlerindeki mutluluğun ve sevince şahit olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Kurnaz, “Hep birlikte bir ailenin yaşamını değiştirdik. Az çok demeden hayırda yarışan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çok büyük bir emek ve çabanın sonucunda bu noktaya geldik. Bir mutluluk projesini daha bitirdik. Ailemiz yeni yuvalarına yerleşti. İnşallah mutlu ve mesut yaşarlar” ifadelerini kullandı.