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Hayırsever vatandaştan Ekinözü’ndeki ilkokula kütüphane

Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulu’nda hayırsever Hülya Altun Temur tarafından babası merhum Mustafa Altun anısına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Hayırsever vatandaştan Ekinözü’ndeki ilkokula kütüphane
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Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulu’nda hayırsever Hülya Altun Temur tarafından babası merhum Mustafa Altun anısına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Hayırsever vatandaş Hülya Altun Temur, bir süre önce hayatını kaybeden babası Mustafa Altun’un adına Ekinözü ilçesinde bulunan Abdurrahim Karakoç İlkokulu’na kütüphane yaptırdı. Kütüphanenin açılış törenine Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkan Yardımcısu Doğan Alkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sadettin Alkaya ve okul müdürleri katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında kütüphaneyi inceleyen Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, yaptığı değerlendirmede, “Bu güzel eseri okulumuza kazandıran hayırsever Hülya Altun Temur hanımefendiye teşekkürlerimizi sunarız. Mustafa Altun ismi artık öğrencilerimizin yüreğinde yaşayacak be onların yüreklere sığmayan sevgilerinde büyüyerek yarınlara taşınacak” dedi.

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