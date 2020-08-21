Hayırsever vatandaşa altın madalya

İlçeye bağlı Beyceğiz Mahallesinde yaşayan hayırsever Yakup Doruk'u ziyaret edip madalya ve beratı takdim ederek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na desteğinden dolayı teşekkür eden TSKGV Kahramanmaraş İl Başkanı Rüstem Özen, yaptığı değerlendirmede, "Milletimizin maddi ve manevi desteği ile kurulmuş olan vakfımızın amacı milli harp sanayisini geliştirmek ve yeni harp sanayi dalları tesis etmek suretiyle TSK'nın savaş gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na verilen her desteğin ülke için çok önemine değinen TSKGV Kahramanmaraş İl Başkanı Rüstem Özen, "Vakfımız adına hayırsevere Yakup Doruk'u ziyaret ettik. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı desteğinden dolayı berat ve madalyamızı takdim ettik. Vatandaşlarımızın bu desteği bize gurur veriyor. Bu vatan bizim vatanımız. Hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir ordu için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Afşinli hayırsever vatandaşımız Yakup Doruk'a vakfımıza olan desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Hayırsever vatandaş Yakup Doruk ise, "Türk Silahlı Kuvvetleri gözbebeğimizdir ve vatandaş olarak her zaman destek olmak gerekiyor. Ülkemizin güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Berattan dolayı mutlu oldum. Evimizin en güzel yerinde yerini alacak” ifadelerini kullandı.