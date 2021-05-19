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Hayırsever öğretmenler bu kez de Uganda’da süt keçisi dağıttı

Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler, kendi aralarındaki topladıkları bağışlarla Afrika ülkelerinden Uganda’da ihtiyaç sahiplerine süt keçisi dağıttı.

Hayırsever öğretmenler bu kez de Uganda’da süt keçisi dağıttı
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Kamerun’da bin nüfuslu bir köye su kuyusu açtıran Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler, bu kez de bir diğer Afrika ülkesi olan Uganda için kolları sıvadı. Uganda’da süt temin etmekte zorlanan ailelere besin sağlamak ve kendi geçimlerini bir nebze olsun yapabilmeleri için canlı süt keçisi dağıtımı yapmak isteyen hayırsever öğretmenler, İyilik Derneği aracılığı ile ailelerin yüzünü güldürdü.

Her aileye iki dişi bir teke, 3 süt keçisi hediye edilen projeyle ailelerin hayvancılıkla geçimlerini sağlamaları hedeflenirken, yoksullukla mücadele etmeleri de amaçlanıyor. Projeyle birlikte, "Balık tutmayı öğretmek" deyiminden yola çıkılarak Afrikalı ailelere kalıcı geçim kaynağı sağlanması hedefleniyor.

Hayırsever öğretmenler, “Uganda başta olmak üzere birçok ülkede bu tür projelere destek olmak istedik. Uganda’daki canlı süt keçisi dağıtımı projesi kapsamında süt temin etmekte zorlanan ailelere bir nebze de olsa katkıda bulunduysak bizim için yeterli. O coğrafyadaki mazlum ve mağdur halkın yanında olmaya devam edeceğiz” dediler.

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Hayırsever öğretmenler Bu Kez De Ugandada Süt Keçisi Dağıttı