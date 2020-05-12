Hayırsever kadın veresiye defterindeki borçları ödedi

Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarını ödemesine dayanan "zimem defteri" geleneği, Elbistan’da hayırsever bir kadın tarafından yaşatıldı. Tepebaşı Mahallesi’nde bir bakkala giden hayırsever kadın, veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borcunu ödedi.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruğa çıktığı Ramazan ayında Türkiye’nin 4 bir köşesindeki hayırsever vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini daha fazla hissettirmeye çalışıyor. Bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde geçen Ramazan ayında hayırseverlerin yanı sıra kurum ve kuruluşlar da zimem defteri ve askıda fatura gibi farklı yöntemlerle ihtiyaç sahibi ailelerinin borç yükünü azaltıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldüren ‘zimem defteri’ geleneği Elbistan’da hayırsever bir kadın tarafından yaşatıldı. Tepebaşı Mahallesi’ndeki bir bakkala giden hayırsever kadın, bakkaldan veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödemek istediğini söyledi. Hayırsever kadın, veresiye defterindeki ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının toplamını ödedikten sonra bakkaldan ayrıldı. Bakkal da vatandaşları telefonla tek tek arayarak borçlarının ödendiğinin bilgisini verdi.

Maddi açıdan zor durumda oldukları için ödeyemedikleri borçlarından kurtulan vatandaşlar da hayırsever kadına teşekkürlerini ileterek, “Allah razı olsun. Bu mübarek günde yüzümüzü güldürdü, Allah da onun yüzünü güldürsün” diye konuştular.