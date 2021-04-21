Hayırsever gurbetçiler Elbistan’daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Hollanda’da yaşayan hayırseverlerin desteğiyle gönderilen 350 adet gıda kolisi, Elbistan’da tespit edilen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği tarafından ulaştırıldı.

Yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarını sürdüren İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirerek onlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Elbistan’da yıl içerisinde birçok farklı sosyal yardım organizasyonuna imza atan İyiliğe Vesile Ol Derneği, son olarak Hollanda’da yaşayan işadamları ve gönül dostlarının destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İyiliğe Vesile ol İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Aslan yaptığı açıklamada, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını söyledi. İçinde gıda malzemeleri olan koliler hazırladıklarını anlatan Aslan, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirtti.

Aslan , “Dernek olarak bu tür yardımlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimiz yıl boyu periyodik olarak devam ediyor Elbistan ilçemizde. Ancak, Ramazan ayında yapılan yardımın ayrı bir önemi ve bereketi var. Ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatarak birlikte paylaşma düşüncesi ile üyelerimizin desteği ile hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Mazlumun ve garibin iftar sofrasını şenlendirme gayesi içindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin de vaktidir. Kumanyalarımızı, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürerek teslim ediyoruz. Son olarak Hollanda’da yaşayan değerli gönül dostlarının destekleriyle hazırlanan 350 adet Ramazan kolimizi yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık bizlere destek veren ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Gurbetçi hayırseverler ise, “Hollanda yaşayan gurbetçiler olarak bizler İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği aracıyla mübarek ramazan ayında, pandeminin ortaya getirdiği sıkıntılı bir ortam nedeniyle dayanışma çağrısında bulunduk. Sağ olsunlar bu çağrıya gönül dostlarımızda cevap verdiler. Bizler biliyoruz ki Çok zor bir süreçten geçiyoruz insanlarımız aç ve açıkta kalmasınlar diyoruz. Bundan sonra da ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yardımlarına koşmaya hazırız. Bizlere yardım yapabilme imkanı sağlayan İyiliğe Vesile Ol Derneğinin yöneticilerine teşekkür ederiz” dediler.