Hayırda yarışıp mahallelerindeki 3 camiyi baştan ayağı yenilediler

İlçeye bağlı İğde Mahallesi’nde bulunan 3 camiden biri olan Bağlarbaşı Cami’in restorasyonu için İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Avrupa Şubesi’nce yardım kampanyası başlatıldı. Derneğin çağrısı, başta Avrupa’daki gurbetçi İğdeliler ve vatandaşlar olmak üzere ülkenin değişik yerlerindeki hayırseverlerden büyük destek gördü. Kampanyada kısa sürede 170 bin TL para toplandı. Paranın 130 bin TL’si, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Avrupa Şubesi’nin girişimleri sonucu toplandı.

Kampanyanın sona ermesinin ardından Bağlarbaşı Cami’in restorasyonu için kollar sıvandı. Camide baştan başa bir yenileme çalışması başladı. Mihrap, minber, kürsü yeniden yapıldı. Elektrik sistemi, avizeler yenilendi. Cami kubbesi ve duvarlardaki hatlar için özel bir çalışma yapıldı. Kadınlar girişi yenilendi. Dış cephe sıva ve boya işlemleri de itinayla yapıldı. Camideki bu restorasyon 120 bin TL’ye mal oldu. Bağışlanan paradan kalan 50 bin TL de mahalledeki diğer camilerin ihtiyaçları için kullanıldı.

Büyük çaplı restorasyon gören Bağlarbaşı Cami’in açılışı, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ve mahalle sakinlerinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Açılış sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, başta gurbetçiler olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Cami yaptırmanın ya da yapımına katkıda bulunmanın yüce dinimizde önemli bir yeri olduğunu belirten Müftü Kılınç, “Cami yaptırmanın faziletine sadece hadislerde değil, yüce kitabımız Kur’ân’da da dikkat çekilir. Bu teşvikler içindir ki, aziz milletimiz cami yapımına büyük önem vermiştir. Hayırsever gurbetçilerimiz ve vatandaşlarımız da bu doğrultuda bir hayra vesile oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Bu hayrın sevabı mutlaka sahibine dönecektir” dedi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Yahya Marangoz da, böylesine anlamlı özel bir projede yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Derneğin Avrupa Yönetimi Başkanı Hacı Ahmet Horuz’un ve gurbetçilerin bu konuda önemli desteklerinin olduğunu hatırlatan Marangoz, “Bağlarbaşı Cami’mizi baştan ayağı yenilemek için bir kampanya başlatmıştık. Çok kısa sürede 170 bin TL para birikti. Adeta çağrımıza yardım yağdı. Kampanyamızın böyle bir destek görmesi bizleri de gururlandırdı. Bu paranın 130 bin TL’si derneğimizin Avrupa Şubesi’nce toplandı. 50 bin TL’si de mahallemizdeki ve diğer illerde yaşayan hayırseverlerden geldi. Bu parayla Bağlarbaşı Cami’mizi restore ettirdik. Kalanıyla da diğer 2 camimizin eksikliklerini tamamladık.

Dernek olarak böyle bir hayra vesile olmak bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Başta derneğimizin Avrupa Şube Başkanı Hacı Ahmet Horuz olmak üzere tüm kardeşlerimizi bu hayırlı hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Allah bu hayırlı hizmetlerini yüce katında kabul etsin. Mahallemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.