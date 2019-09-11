Hayır Çarşısı dualarla açıldı

Genel Merkezi Malatya’nın Darende İlçesinde bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, ülke genelinde daha çok insana yardım elini uzatabilmek amacıyla Türkiye genelinde düzenlediği hayır çarşısının Elbistan’daki açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından yapılan basın açıklamasında, ‘Her Canlıya Hizmet’ felsefesi ile kurulan vakfın, ülke genelinde vakfın hanımlar kolu olan Şefkat Gülleri tarafından kermes açıldığı bildirildi. Yıl içerisinde vakıf gönüllüsü bayanların el emeği göz nuru ile hazırladıkları eşyalar ve iş adamlarının yaptıkları ayni bağışlarla yapılacak kermeslerden elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere yükseköğrenim, ortaöğrenim ve barınma bursu verileceği, sosyal tesis inşaat ve tadilatlarının yapılacağı, kimsesiz, dul ve yetimlerin yakacak, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanacağı, sağlık kuruluşlarına tıbbi cihaz, tefrişat vs. konularda destek olunacağı, yaşlı, yatalak ve maddi imkanı olmayanlara sağlık taraması ve ilaç için maddi yardımla birlikte sıcak yemek yardımında bulunulacağı kaydedildi.

Elbistan’da Ebilliler Sokak’ta açılan kermeste bay, bayan, çocuk hazır giyimi, ayakkabı, çeyiz, gıda, zücaciye, el sanatları gibi birçok çeşit yer alıyor. Hayır çarşısı, 10 Ekim 2019 tarihine kadar açık kalacak.











