Hayat mücadelesini yeni ekmek sandığı ile sürdürecek

Yüzde 50 bedensel engeline rağmen, eşi ve 2’si öğrenci olan 3 çocuğunun rızkını kazanmak için yaz-kış demeden fırça sallayan 41 yaşındaki Muhammet Gedik isimli ayakkabı boyacısı, hayat mücadelesine Nurhak Kaymakamı Cihat Koç’un hediye ettiği yeni boya sandığı ile devam edecek.

Nurhak ilçesinde yüzde 50 bedensel engelli 3 çocuk babası Muhammet Gedik, azmi ile örnek olacak bir yaşam sürüyor. 41 yaşındaki Gedik’in, en küçüğü 3 ve en büyüğü de 12 yaşında olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. 2 çocuğu okula giden Gedik, devletten aldığı engelli maaşının yansıra aile ekonomisine katkı sunmak amacıyla Nurhak Kaymakamlığı’nın önünde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyor. Kurum personelleri mesaiye başlamadan önce kaymakamlık binası önüne boya sandığını koyan Gedik, mesai bitiminde de ekmek teknesini sırtlayıp evinin yolunu tutuyor. Gedik’in, yaz-kış demeden kullandığı tahta boya sandığı, zamanla yıpranarak iş görmez hale geldi. Günlük kazancı ile çocuklarının okul masraflarını zar zor çıkaran Gedik, boya sandığını yenileme imkanı bulamadı. Hemen her sabah mesaisine geldiğinde karşılaştığı Gedik’in eskiyen boya sandığı, Nurhak Kaymakamı Cihat Koç’un dikkatinden kaçmadı. Kaymakam Koç, hemen talimat vererek yeni bir boya sandığı yaptırdı. Yeni boya sandığını hediye eden Kaymakam Koç, Gedik’e hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Gedik’in, yüzde 50 fiziki engelini bir engel olarak görmeyip ayakkabı boyacılığı yaparak hayat mücadelesi sürdürmesinin önemine işaret eden Kaymakam Koç, “Bir boya tezgahıyla 3 çocuk büyütüyor Muhammet abi. Bedenen zorlansa da, engeli de olsa mücadeleden yılmıyor ve rızkının peşinde koşuyor. Her sabah, kaymakamlığımızın önünde tezgahını açıyor ve akşama kadar çekmecesine atacağı birkaç liranın umuduyla ayakkabı boyuyor. Sofrasına sıcak bir kap yemek bırakmaktan ve 2 çocuğunun okul masrafını karşılamaktan başka bir gayesi olmayan Muhammet abimizin, ekmek sandığı son zamanlarda yıpranarak iş görmez olmuştu. Yepyeni bir tezgah hediye ettik. Onun azmini ve kararlığını bir kez daha tebrik ediyoruz. Hayırlı işleri olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Yepyeni boya sandığı ile ayakkabı boyacılığına devam eden Muhammet Gedik de, bu duyarlılığından dolayı Nurhak Kaymakamı Cihat Koç’a teşekkür etti.



