Hayat kurtarmak için DAKUD çatısı altında bir araya geldiler

Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) adıyla kurulan yeni derneğin başkanı ise Ömer Ünsal oldu.

Elbistan Doğa Sporları Offroad Derneği (ELOFF), Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, Elbistan Dağcılık Kulübü, Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü, Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Nurhak Avcılar Atıcılar ve Spor Derneği’nin katılımıyla Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) adı altında yeni bir çatı dernek kuruldu. DAKUD, bölgede olası afetler sonrasında ilk müdahalenin yerinde ve zamanında yapılabilmesi ile yardım çalışmalarının organizasyonun sağlanmasında aktif şekilde görev alıp hayat kurtaracak.

Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) Başkanı Ömer Ünsal, beraberindeki AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kaymakam Demir’e, derneğin kuruluş amacı ve planlamalarına ilişkin olarak bilgiler verildi.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, DAKUD’un, kuruluş amacı itibariyle Elbistan adına önemli bir kazanç olduğuna işaret etti.

Sivil savunma kapsamında afet anlarındaki ilk müdahalenin önemine değinen Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“Elbistan’ımızda arama kurtarma anlamında değerli sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimiz bir araya gelerek mücadeleyi tek çatı altında sürdürme kararı aldılar. Biz bu kararlarından dolayı emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgemizin şartlarından dolayı sivil toplum örgütlerinin afet anlarındaki desteğine çok ihtiyaç duyuyoruz. Kahramanmaraş merkezde AFAD ve kriz anında özel müdahale ekiplerimiz var ama bölgemizdeki şartlardan dolayı ilk müdahale anlamına sivil toplum kuruluşlarına her zaman ihtiyacımız oluyor. Sağ olsunlar; onlar da her zaman yanımızdalar. Geçen yıllarda da bunun örneklerine şahit olduk. Bir araya gelerek daha profesyonel ve organize bir şekilde çalışmak için tek çatı altında toplanmışlar. Bu ileri görüşlülüklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Elbistan’ımız için çok önemli bir kazanç olmuş. Sivil savunma anlamında Elbistan için önemli bir mesafe alınmış oldu.”

Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) Başkanı Ömer Ünsal ise, “6 tane sivil toplum örgütü birleşerek bu derneği kurduk. Yeni derneğimizin adı Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği oldu. AFAD’la gerekli çalışmaları yapıp en kısa sürede derneğimizle ilgili ekipman ve diğer ihtiyaçlarımızı temin edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, derneğin, olası afet durumlarında hayat kurtarmak için çaba göstereceğini belirterek, “İlçemiz adına çok özel bir birliktelik sergilendi. Allah göstermesin, bir afet durumunda insanlarımızın yardımına koşacaklar. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.













