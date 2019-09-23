Hayat Boyu Öğrenme ilçe müdürleri toplantısı Ekinözü’nde yapıldı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Şirikçi’nin başkanlığındaki toplantıya, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, şube müdürleri Yahya Acer, Sabri Arı ve Halk Eğitim Merkezi İlçe Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Şirikçi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı boyunca yapılan çalışmalarının kısa bir özetini sunarak güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Şirikçi, “Bu başarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlerimizin gayretli çalışmaları sonucunda olmuştur” dedi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ise, “Biz ili ve ilçeleriyle büyük bir aileyiz, eğitimin ilerlemesi ve istenilen seviyeye çıkarılması için elimizden gelen her imkânı değerlendirmek için hazırız” ifadesini kullandı.

Konuşmalardan sonra Ekinözü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Özer, Halk Eğitim Merkezi olarak yapmış olduğu çalışmaları sunu eşliğinde anlattı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe Hayat Boyu Toplantısında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılan genel sosyal kültürel kurslar, mesleki ve teknik kursların, okuma yazma kurslarının değerlendirilmesi ile devam edildi. Okuma yazma seferberliği kapsamında yapılan faaliyet ve kurslar ile yaz kurslarının değerlendirilmesi yapıldı. Daha sonrası gündem gereği 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılacak olan Destekleme Yetiştirme Kurslarının değerlendirilmesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul servis sürücüleri ve rehber öğretmenler ile ilgili İl Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı görüşüldü.

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen EPALE ile ilgili yapılan çalışmaların görüşülmesi, sorun ve çözüm önerilerinden sonra toplantı dilek ve temennilerle son buldu.











