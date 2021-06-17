Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Öztunç ve Torun’dan B Termik Santrali devrediliyor iddiası
Öztunç ve Torun’dan B Termik...
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka...
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda zehirlenmesi geçirdi
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda...
banner191
banner162

Hayallerinin peşinden koşan gençlerin yüzde 70’i başarılı oldu

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve askeri okul sınavlarına girecek adayların için açtığı kursa katılanların yüzde 70’i birinci aşamayı başarıyla geçti.

Hayallerinin peşinden koşan gençlerin yüzde 70’i başarılı oldu
banner167

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün hazırladığı eğitim parkuru ile polis okulu ve askeri okul sınavlarına hazırlanan adaylara önemli bir destek oldu. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve askeri okul sınavı için hazırlanan adaylar, Elbistan Gençlik Merkezinde alanında uzman antrenörlerle çalışma imkanı buldu. Gençler, sınavda uygulanan parkurla birebir olarak hazırlanan ortamda çalışarak POMEM ve askeri okul girişinde önemli bir aşama olan fiziki yeterlilik sınavını geçmek için ter döktü. Hayatlarında yeni bir yol çizmenin heyecanıyla denge ve koordinasyon açısından mesleğe uygunluklarını ölçen sınava katılan adayların yüzde 70’i başarılı oldu.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan, “Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu POMEM parkur eğitimlerimize katılan gençlerimizden yüzde 70’i birinci aşamayı başarı bir şekilde geçtiler. Hayallerinin peşinden koşan gençlerimize çıktıları bu yolda başarılar dileriz” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hayallerinin Peşinden Koşan Gençlerin Yüzde 70i Başarılı Oldu