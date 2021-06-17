Hayallerinin peşinden koşan gençlerin yüzde 70’i başarılı oldu

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün hazırladığı eğitim parkuru ile polis okulu ve askeri okul sınavlarına hazırlanan adaylara önemli bir destek oldu. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve askeri okul sınavı için hazırlanan adaylar, Elbistan Gençlik Merkezinde alanında uzman antrenörlerle çalışma imkanı buldu. Gençler, sınavda uygulanan parkurla birebir olarak hazırlanan ortamda çalışarak POMEM ve askeri okul girişinde önemli bir aşama olan fiziki yeterlilik sınavını geçmek için ter döktü. Hayatlarında yeni bir yol çizmenin heyecanıyla denge ve koordinasyon açısından mesleğe uygunluklarını ölçen sınava katılan adayların yüzde 70’i başarılı oldu.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan, “Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu POMEM parkur eğitimlerimize katılan gençlerimizden yüzde 70’i birinci aşamayı başarı bir şekilde geçtiler. Hayallerinin peşinden koşan gençlerimize çıktıları bu yolda başarılar dileriz” dedi.